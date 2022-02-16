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Премьер Украины Шмыгаль опроверг слухи об эвакуации правительства из Киева

Политика
Премьер Украины Шмыгаль опроверг слухи об эвакуации правительства из Киева
facebook.com  /  Денис Шмигаль

Киев, 16 февраля. Правительство Украины продолжает свою работу на территории Киева, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Политик опроверг информацию о возможной эвакуации дипломатов на фоне эскалации ситуации вокруг украинских границ.

«Мы работаем в Киеве. Никаких фейковых эвакуаций, никаких паник в условиях гибридного давления не допускаем. Работаем в режиме 24 на 7», заявил Шмыгаль на заседании кабмина.

Журналисты издания «Украинская правда» сообщили, что состоятельные украинцы и местные бизнесмены улетают из Украины чартерными рейсами. Это произошло из-за обострения ситуации вокруг страны.

Ранее парламентарий от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович сообщил, что украинское правительство запретило депутатам Рады покидать пределы государства.

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Все новости / Политика / Премьер Украины Шмыгаль опроверг слухи об эвакуации правительства из Киева
украина Киев правительство шмыгаль
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