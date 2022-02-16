Роскосмос поддержал попавшую в допинг-скандал Валиеву

Москва, 16 февраля. Роскосмос поддержал фигуристку Камилу Валиеву, которая оказалась в центре внимания из-за допинг-скандала. Россиянка фактически прошла несколько кругов ада, чтобы выступить в личном турнире Игр в Пекине.

У входа в здание головного офиса государственной корпорации на табло появилась надпись со словами поддержки. Запись гласит: «Камила, ты просто космос».

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Российская спортсменка, добившись от Спортивного арбитражного суда решения в ее пользу, во вторник выступала с короткой программой. По итогу проката она стала первой. Многие пришли в восторг от выступления ученицы Этери Тутберидзе, которая не только справилась с давлением и нервами, но и показала хороший результат, несмотря на помарки. В четверг состоится показ произвольной программы.