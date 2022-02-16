Слухи о романе с Кириенко вывели из себя ведущего Николая Дроздова

Москва, 16 февраля. Знаменитый телеведущий Николай Дроздов, который уже больше 40 лет счастлив с супругой Татьяной, пришел в ярость от слухов о романе с актрисой Зинаидой Кириенко.

Он честно признался, что в последнее время у него нет никакого желания общаться с журналистами. Делом в том, что пресса, как отметил ведущий, постоянно переворачивает его слова. Когда он тепло высказался о Кириенко, которая ушла из жизни 12 февраля, стали писать, что у Дроздова якобы был роман с именитой артисткой.

«Мне и в голову не могло прийти сказать такое! Ощущение и преклонение перед ней как перед великой актрисой испытываю. Стыдно в такие вещи вдаваться», — вышел из себя Дроздов в интервью PopCornNews.

Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко ушла из жизни 12 февраля. Ей было 88 лет. Знаменитая актриса болела онкологическим заболеванием. По некоторым данным, у звезды «Тихого Дона» диагностировали рак поджелудочной железы. Кинодиву похоронили на Троекуровском кладбище.