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Школьники устроили антимасочный протест в Калифорнии

Весь мир
Школьники устроили антимасочный протест в Калифорнии
World press photo  /  © Jeremy Hogan

Сакраменто, 16 февраля. В Калифорнии старшеклассники вышли на массовые протесты против обязательного ношения масок в помещениях. Распоряжение властей было сохранено, несмотря на ослабление ограничений из-за COVID-19 в остальных штатах. Об этом сообщил телеканал FOX News.

Несколько сотен учеников вышли на улицы городов в штате Калифорния, чтобы выразить свое несогласие с распоряжением носить маски в помещениях. Митингующие были замечены возле средней школы Ок-Ридж в Эльдорадо-Хиллз и других учебных заведений.

Родители рассказали FOX News, что отправили своих детей в школы без масок и их не пустили на занятия. Позже школьный округ Эльдорадо разослал письмо с уведомлением о том, что он изменит свои протоколы мер предосторожности во время пандемии.

«Это недовольство продолжало расти и расти. А потом они в конце концов просто встали, покинули эти классы, выбежали на улицу и начали свой протест», — сказал один из родителей Дженнифер Йодер.

Массовая забастовка произошла на следующий день после того, как губернатор-демократ Гэвин Ньюсом не стал ослаблять ограничения вслед за другими штатами.

По данным на 16 февраля, в Калифорнии официально зафиксировано 8,8 млн случаев заражения COVID-19. Общее количество смертей составляет 83,3 человек, это 0,94% от всех заболевших.

В начале февраля стало известно, что семь школ в Калифорнии закроют из-за нехватки учеников.

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