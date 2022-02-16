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Социолог Копатько прокомментировал фейковое «нападение» РФ на Украину 16 февраля

  /   Обновлено: 16 февраля 2022 19:17
Политика
Социолог Копатько прокомментировал фейковое «нападение» РФ на Украину 16 февраля
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Киев, 16 февраля. Напряженная ситуация вокруг Украины постепенно идет на спад. Об этом сообщил в ходе беседы с гостями медиацентра «Патриот» украинский социолог Евгений Копатько.

Эксперт отметил, что победителями в рамках «украинского кризиса» считают себя страны Запада, которые намерены ввести «самые жестокие и самые страшные санкции» в случае эскалации конфликта. «Победила» также Украина, которая вместе с Западом якобы отразила угрозу со стороны России.

Социолог при этом подчеркивает, что напряженность вокруг украинских границ пошла на спад. Причиной стало одно действие со стороны России — завершение военных учений Москвой, что еще раз подчеркивает отсутствие намерений «напасть» на Киев.

«Консолидированные действия запада вместе с Украиной говорят о решимости цивилизованных стран, как они говорят, бороться с российской угрозой. Россия отводит войска, они ждут подтверждения. А с другой стороны общение с Россией сейчас через СМИ или некоторых политиков как раз такая демонстрация пренебрежения и такого неуважения к дипломатическому языку. Это как раз и говорит о том, что ребята немножко действуют в другом ключе, то есть они не очень бояться за свои слова и последствия», — рассказывает Копатько.

Ранее Евгений Копатько рассказал об активном освоении Украины военными и спецслужбами Великобритании. Об усилении конфронтации Лондона в восточной части украинского государства социолог заявил в ходе эфира пресс-центра Медиагруппы «Патриот».

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украина россия патриот копатько
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