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Экоактивисты Германии завалили красный ковер министерства сельского хозяйства навозом

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Члены общественного движения «Спасаем еду — спасаем жизнь» уже четвертую неделю высказывают свое недовольство из-за уничтожения пищевых отходов.

Дело в том, что по закону Германии, испорченные продукты, в том числе и с истекшим сроком годности, должны быть утилизированы. Активисты же считают, что эту еду стоит раздавать малоимущим жителям страны. Существующие правила они называют «дерьмовыми», поэтому они и выбрали навоз в качестве символа.

«Мы передадим открытое письмо политикам и, если они не отреагируют, продолжим бороться. Сегодня мы открыто выразили свой протест, и надеемся, что министр продовольствия и сельского хозяйства Джем Оздемир, канцлер Олаф Шольц и другие политики начнут разбираться с ситуацией», — высказалась активистка Леа Бонасера.

Активисты рассчитывают на принятие закона об экономии продуктов питания и сдаваться не собираются.

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Все новости / Видео / Экоактивисты Германии завалили красный ковер министерства сельского хозяйства навозом
берлин германия протесты акции активизм
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