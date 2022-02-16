Жители Севастополя запустили акцию в поддержку российских олимпийцев

Севастополь, 16 февраля. Акция поддержки российских олимпийцев в социальных сетях стартовала с начала соревнований. Пользователи сети сопровождают публикации хештегами #wewillrocyou и #НашГеройОлимпиады. Севастопольцы присоединились к флешмобу, предложив свой «отличительный знак», сообщили ФАН в ЦУР Севастополя.

Депутат Госдумы от Севастополя Татьяна Лобач на странице в соцсети Instagram поддержала фигуристку Камилу Валиеву, которая после короткой программы лидирует в соревнованиях одиночниц. Глава Гагаринского района Алексей Ярусов также выразил слова поддержки в адрес Валиевой. Он призвал всех пользователей соцсетей присоединиться к акции, добавляя в свои посту хештег – #золотоКамиле.

«Олимпиада – большой стресс для взрослого человека, что уж тут говорить о детях. Хочется верить, что наша замечательная девочка найдет в себе силы справиться с внешними раздражителями и покажет завтра всем настоящий класс», — заявила Лобач.

Prt Scr instagram.com / @t.g.lobach

Видео со словами поддержки российским олимпийцам записали уже множество политиков, спортсменов. Федерации ММА, тхэквондо, тенниса, центр акробатики и многие другие объединения приняли участие в акции. Волна поддержки российских спортсменов усилилась после инцидента с сомнительной допинг пробой у Валиевой, которая грозила отстранением от соревнований юной фигуристке. В итоге Спортивный арбитражный суд позволил Валиевой выступать в Пекине, где 17 февраля она поборется за золотую медаль.