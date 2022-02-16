Проект реформы добровольных пенсионных накоплений представят в России в 2022 году

Москва, 16 февраля. Минфин и Центробанк РФ сейчас работают над проектом реформы добровольных пенсионных накоплений. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, в 2022 году планируется подготовить необходимые нормативные правовые решения с их проектами и выйти с этим к законодателям.

«Тема была обсуждена на форуме ВТБ, президент тогда поддержал эти идеи. Мы сейчас работаем вместе с Банком России, у нас здесь общая позиция», — рассказал глава Минфина РФ.

Осенью 2019 года Минфин совместно с ЦБ представил новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план. Ожидалось, что он будет добровольным и предоставит россиянам возможность самим финансировать свою негосударственную пенсию при поддержке властей. Предполагалось, что новая система заработает с 2022 года, однако решение не было принято.

Для покупки жилья в РФ предложили использовать пенсионные накопления. С такой идеей к премьер-министру Михаилу Мишустину обратились риелторы.