Губерниев прокомментировал отстранение украинской лыжницы от ОИ

Пекин, 16 февраля. Дмитрий Губерниев отреагировал на отстранение украинской лыжницы Валентины Каминской от 24-й зимней Олимпиады.

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале не обошел стороной новость об отстранении от пекинской Олимпиады 34-летней лыжницы Валентины Каминской.

«Тут лыжница какая-то из Украины на допинге попалась !!! Все звонят, спрашивают, не слышал ли я чего подозрительного ??? Блин,слышал !!! Она бежала и пела Lick it up от группы Kiss !!! Причем пела весь альбом !!! Сняла маску,так сказать…», — написал лауреат премии «ТЭФИ».

Об отстранении Каминской сообщила пресс-служба Международного агентства по тестированию (ITA). Следы запрещенного вещества были обнаружены в ее допинг-пробе, взятой на прошлой неделе.