Сборная России по хоккею сыграет против Швеции в полуфинале Олимпиады-2022

Пекин, 16 февраля. Мужская сборная России по хоккею в полуфинале 24-х зимних Олимпийских игр сыграет против команды Швеции. «Тре Крунур» в четвертьфинале обыграли Канаду со счетом 2:0.

Шведы и канадцы на протяжении 50 минут игрового времени не могли забить друг другу. Все решила ошибка форварда сборной Канады Джейми Макбэйна, который при выходе из собственной зоны неудачно оставил шайбу своему партнеру. В итоге нападающий сборной Швеции и московского ЦСКА Лукас Валльмарк воспользовался неточностью своего оппонента и отправил шайбу в ближнюю девятку ворот Мэтта Томкинса.

В конце матча главный тренер «кленовых листьев» Брюс Будро заменил голкипера на шестого полевого игрока, однако вместо того, чтобы сравнять счет, сборная Канады пропустила гол в пустые ворота. Точку в противостоянии поставил экс-форвард ярославского «Локомотива» и казанского «Ак Барса» Антон Ландер. Таким образом, подопечные Юхана Гарпенлева в полуфинале встретятся со сборной России. В другой паре сильнейшего выявят команды Финляндии и Словакии.

Ранее другая североамериканская сборная покинула олимпийский турнир по хоккею. Сборная США в четвертьфинале уступила Словакии со счетом 2:3 в серии послематчевых бросков. Победный буллит реализовал нападающий «Авангарда» Петр Цегларик.