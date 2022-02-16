Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 февраля 19:08
19:05
Олимпийские игры 2022
Жители Севастополя запустили акцию в поддержку российских олимпийцев
19:03
Экономика
Проект реформы добровольных пенсионных накоплений представят в России в 2022 году
19:01
Олимпийские игры 2022
Губерниев прокомментировал отстранение украинской лыжницы от ОИ
19:00
Общество
Главные новости дня: 16 февраля
18:59
Общество
Запрет на проведение диспансеризации снимут в Петербурге с 21 февраля
18:58
Олимпийские игры 2022
Сборная России по хоккею сыграет против Швеции в полуфинале Олимпиады-2022
18:55
Политика
Байден рассказал, как подбросил мертвую собаку под дверь сторонницы республиканцев
18:54
Политика
Россия потребовала «настоящего диалога» после несерьезных заявлений Столтенберга
18:49
Олимпийские игры 2022
Олимпийская чемпионка Резцова прокомментировала выступление дочери на Играх
18:47
Происшествия
ФАН публикует видео с места пожара в жилом комплексе «Олимп» в Обнинске
Все новости

Сборная России по хоккею сыграет против Швеции в полуфинале Олимпиады-2022

Олимпийские игры 2022
Сборная России по хоккею сыграет против Швеции в полуфинале Олимпиады-2022
Global Look Press  /  Mathias Bergeld

Пекин, 16 февраля. Мужская сборная России по хоккею в полуфинале 24-х зимних Олимпийских игр сыграет против команды Швеции. «Тре Крунур» в четвертьфинале обыграли Канаду со счетом 2:0.

Шведы и канадцы на протяжении 50 минут игрового времени не могли забить друг другу. Все решила ошибка форварда сборной Канады Джейми Макбэйна, который при выходе из собственной зоны неудачно оставил шайбу своему партнеру. В итоге нападающий сборной Швеции и московского ЦСКА Лукас Валльмарк воспользовался неточностью своего оппонента и отправил шайбу в ближнюю девятку ворот Мэтта Томкинса.

В конце матча главный тренер «кленовых листьев» Брюс Будро заменил голкипера на шестого полевого игрока, однако вместо того, чтобы сравнять счет, сборная Канады пропустила гол в пустые ворота. Точку в противостоянии поставил экс-форвард ярославского «Локомотива» и казанского «Ак Барса» Антон Ландер. Таким образом, подопечные Юхана Гарпенлева в полуфинале встретятся со сборной России. В другой паре сильнейшего выявят команды Финляндии и Словакии.

Ранее другая североамериканская сборная покинула олимпийский турнир по хоккею. Сборная США в четвертьфинале уступила Словакии со счетом 2:3 в серии послематчевых бросков. Победный буллит реализовал нападающий «Авангарда» Петр Цегларик.

Вернуться назад
Все новости / Олимпийские игры 2022 / Сборная России по хоккею сыграет против Швеции в полуфинале Олимпиады-2022
хоккей спорт олимпиада сборная россии сборная швеции
Комментировать