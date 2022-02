Республиканцы заблокировали кандидатуры Байдена в Федеральную резервную систему

Вашингтон, 16 февраля. Республиканцы в сенате бойкотировали решающее голосование по поводу назначения новых кандидатов в Федеральную резервную систему США. Об этом сообщил телеканал CBS News.

"They're not showing up to do their constitutional duty that they were elected to do," said Democratic Senator Jon Tester https://t.co/hJHDfLjbVJ