Республиканцы заблокировали кандидатуры Байдена в Федеральную резервную систему

Вашингтон, 16 февраля. Республиканцы в сенате бойкотировали решающее голосование по поводу назначения новых кандидатов в Федеральную резервную систему США. Об этом сообщил телеканал CBS News.

"They're not showing up to do their constitutional duty that they were elected to do," said Democratic Senator Jon Tester https://t.co/hJHDfLjbVJ — CBS News (@CBSNews) February 15, 2022

Республиканцы отказались присутствовать на голосовании комитета из-за разногласий с демократами по одному из кандидатов. Члены партии сомневаются в выборе президента Джо Байдена на должность главного банковского регулятора адвоката Сару Блум Раскин. В своем заявлении член комитета и сенатор Пэт Туми сообщил, что республиканцы не будут присутствовать на заседании. Из-за этого демократы не смогут набрать кворум, необходимый для проведения голосования.

«Неоднократная и решительная пропаганда Раскин за то, чтобы ФРС выделяла капитал и закрывала кредиты неблагополучным отраслям промышленности, сама по себе дисквалифицирует ее и является достаточной причиной для того, чтобы голосовать против», — сказал Туми.

В совете Федеральной резервной системы есть три свободных места. Ранее президент предложил на должности председателя и заместителя председателя ФРС — Джерома Пауэлла и Лаэль Брейнард, а также экономистов Лизу Кук и Филипа Джефферсона.

В начале января стало известно, что по итогам 2021 года инфляция в США росла самыми быстрыми темпами за последние четыре десятилетия. Повышение цен затронул все сферы жизни. Расходы на жилье выросли за год на 4,1%, стоимость энергоносителей на 29,3%, в том числе бензин — на 49,6%.