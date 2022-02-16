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Республиканцы заблокировали кандидатуры Байдена в Федеральную резервную систему

Весь мир
Республиканцы заблокировали кандидатуры Байдена в Федеральную резервную систему
Global Look Press  /  Louie Palu/ZUMAPRESS.com

Вашингтон, 16 февраля. Республиканцы в сенате бойкотировали решающее голосование по поводу назначения новых кандидатов в Федеральную резервную систему США. Об этом сообщил телеканал CBS News.

Республиканцы отказались присутствовать на голосовании комитета из-за разногласий с демократами по одному из кандидатов. Члены партии сомневаются в выборе президента Джо Байдена на должность главного банковского регулятора адвоката Сару Блум Раскин. В своем заявлении член комитета и сенатор Пэт Туми сообщил, что республиканцы не будут присутствовать на заседании. Из-за этого демократы не смогут набрать кворум, необходимый для проведения голосования.

«Неоднократная и решительная пропаганда Раскин за то, чтобы ФРС выделяла капитал и закрывала кредиты неблагополучным отраслям промышленности, сама по себе дисквалифицирует ее и является достаточной причиной для того, чтобы голосовать против», — сказал Туми.

В совете Федеральной резервной системы есть три свободных места. Ранее президент предложил на должности председателя и заместителя председателя ФРС — Джерома Пауэлла и Лаэль Брейнард, а также экономистов Лизу Кук и Филипа Джефферсона.

В начале января стало известно, что по итогам 2021 года инфляция в США росла самыми быстрыми темпами за последние четыре десятилетия. Повышение цен затронул все сферы жизни. Расходы на жилье выросли за год на 4,1%, стоимость энергоносителей на 29,3%, в том числе бензин — на 49,6%.

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