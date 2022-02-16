Байден рассказал, как подбросил мертвую собаку под дверь сторонницы республиканцев

Вашингтон, 16 февраля. Президент США Джо Байден принес мертвую собаку на порог сторонницы республиканцев в период работы в Делавэре. Об этом он рассказал в ходе выступления на конференции Национальной ассоциации округов.

По словам американского лидера, в то время он работал с «очень богатым районом» округа Нью-Касл. Тогда он получил звонок от женщины, поддерживающей Республиканскую партию США. Собеседница Байдена потребовала убрать с придомовой территории мертвое животное.

«Ну и я пошел туда. Поднял труп собаки. Та женщина заявила, что хочет, чтобы «это» исчезло с ее лужайки. Тогда я переложил животное на ее порог», — сказал Байден и засмеялся.

Ранее зоозащитники из Улан-Удэ спасли собаку с арбалетной стрелой в голове. Животному провели операцию и нашли ему дом.