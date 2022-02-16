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Елена Ханга рассказала Дане Борисовой, как переживает разлуку с дочерью

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В откровенном разговоре телеведущая поделилась историей о том, как, еще ожидая рождения Лизы, поняла, что дочь пойдет по спортивным стопам.

Елизавета, как и ее мама и бабушка, начала заниматься теннисом. Более того, как рассказала Ханга, ее дочь —  участница многочисленных международных турниров, обладающая международным рейтингом. Благодаря успехам в спорте Лизу заметили и пригласили в университет США, где она учится уже третий год. Находясь вдали друг от друга, родные поддерживают общение посредством социальных сетей. Поэтому расстояние в десятки тысяч километров ощущается не так болезненно. 

Смотрите новый выпуск, чтобы узнать, как есть и не толстеть, а также, как, по мнению супруга Ханги, лучше всего поддерживать интеллектуальный уровень.

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Все новости / Видео / Елена Ханга рассказала Дане Борисовой, как переживает разлуку с дочерью
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