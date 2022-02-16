Россия потребовала «настоящего диалога» после несерьезных заявлений Столтенберга

Москва, 16 февраля. Заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга больше не интересуют Россию. Позицию Москвы озвучило Министерство иностранных дел РФ.

Политик приводит несерьезные аргументы в своих высказываниях. Москва требует настоящего диалога с западным миром, добавили во внешнеполитическом ведомстве России.

РФ с конца 2021 года ведет диалог с США и Североатлантическим альянсом по вопросам безопасности. Россия направила Вашингтону и Брюсселю предложения по обеспечению безопасности в Восточной Европе. Вскоре западные партнеры прислали ответ, но обошли в нем главные тезисы, сосредоточившись на второстепенных вопросах.