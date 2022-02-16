Олимпийская чемпионка Резцова прокомментировала выступление дочери на Играх

Москва, 16 февраля. Российская биатлонистка Анфиса Резцова с восторгом высказалась о выступлении своей дочери Кристины на этапе женской эстафеты на Олимпийских играх в Пекине.

Бывшая спортсменка, которая прошла несколько Олимпиад, не стала сдерживать эмоций. Она с большим трепетом рассказала об успехе дочери на Играх в Пекине.

«Я очень счастлива за нее. Она никогда не стреляла метко, но в этой гонке со своими задачами справилась великолепно. Моя дочь — лучшая!» — сказала олимпийская чемпионка в разговоре с РИА Новости.

Однако ей обидно, что ее дочь не поставили на последний этап эстафеты. Кристина Резцова должна была завершать гонку, убеждена именитая биатлонистка. Почему старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов выбрал именно такую последовательность спортсменок, она объяснить не смогла.

Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина стали серебряными призерами эстафеты на Олимпиаде в Пекине. Они уступили шведкам, которые пришли к финишу на 12 секунд раньше.