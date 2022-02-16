Американец после жизни в России отказался сам и отучил друзей от нескольких привычек

Нью-Йорк, 16 февраля. Молодой американец Стив полтора года жил и путешествовал по России, за это время к нему намертво приклеились некоторые местные привычки.

Историю жителя Нью-Йорка рассказала российский блогер на канале «Яндекс.Дзен». Она повстречала Стива у супермаркета в Большом Яблоке, американец поделился с девушкой впечатлениями о жизни в России.

Бережливость и находчивость жителей российской глубинки передалась и американцу, он перестал выбрасывать жестяные банки, которые можно использовать повторно.

«Вымоет, высушит и поставит на стол, потому что из нее может получиться емкость для хранения карандашей, ручек и фломастеров», — рассказывает блогер.

Стив добавил, что приучил к этому и своих старых друзей в Америке. Также он приучился использовать пластиковые контейнеры из-под сметаны, салатов или готовых блюд. Стив считает, что таким образом он заботится о будущем нашей планеты.

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Американец рассказал о своем знакомом с Урала, который из жестяных банок мастерит светильники. Внутри — парафин или другой горючий состав, снаружи банки украшены. Стив пошутил, что благодаря своему другу и его поделкам он готов к любым неожиданностям, вплоть до пришествия инопланетян.

После путешествия по российской глубинке Стив приобрел еще одну привычку — есть джем или сгущенное молоко ложкой из банки. Американцы привыкли намазывать лакомство на хлеб, но русские друзья ели прямо из посуды. Стиву понравился такой способ поглощения сладостей, и теперь он ест их только так. Его американские приятели приняли эту привычку и стали относиться к путешественнику с большим уважением.

«Рассказы о суровых условиях далекой страны неизменно привлекают внимание девушек», — передает слова американца блогер.

Фотограф — Олег Голиков

Из России Стив привез еще одну привычку — называть всех женщин младше 50 лет «девушками». Он долго привыкал к такому обращению, для американца это слишком фамильярно.

Блогер поинтересовалась у жителя США, похожи ли настоящие русские парни на героев американских фильмов. Стив заявил, что после поездки в Россию его стали умилять подобные экранные герои. Юноша отметил, что скучает по Москве и обязательно приедет в Россию после окончания учебы.

Американские пользователи Reddit рассказали о своих поездках в Россию и поделились тем, что их поразило больше всего. Иностранцев удивили низкие цены и полотенцесушители в ванных комнатах.