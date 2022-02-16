Политтехнолог Горжанкин сравнил текст обращения Байдена к россиянам с листовками Геббельса

Уверения американского президента Джо Байдена, что НАТО не угрожает России, а наш народ якобы страдает из-за неправильной политики своих властей, которая навлекает на страну экономические санкции, в действительности — примитивная попытка манипуляции, которую можно сравнить с пропагандистскими трюками Йозефа Геббельса. Такую позицию в беседе с ФАН высказал PR-эксперт Вадим Горжанкин.

Ранее стало известно, что президент Соединенных Штатов Джо Байден обратился к россиянам и заверил их, что США, НАТО и Украина не являются угрозой для России. Он добавил, что Запад «не угрожает россиянам и не хочет дестабилизации в России», а также заверил, что у стран-членов Североатлантического альянса на Украине нет ракетного оружия.

Специалист по политтехнологиям Вадим Горжанкин заметил, что в пятом веке до нашей эры легендарный китайский военачальник и стратег Сунь Цзы создал трактат «Искусство войны», который военные многих стран считают актуальным и сегодня. Древний мыслитель в своей работе утверждает, что «война идет тогда, когда кажется, что ее нет», и путь военного стратега — это «путь обмана». Горжанкин высказал мнение, что Запад под руководством Вашингтона давно ведет композитную войну против России, и недавнее обращение президента Байдена к народу России — тому лишнее подтверждение.

«Подобные речи могут вызвать только грустную улыбку. Лидер страны, которая за последние 50 лет развязала десятки войн, бомбила суверенные государства и совершала правительственные перевороты, проявляет трогательную заботу о россиянах, уверяя, что НАТО, продвигая свои базы вплотную к границам России, в действительности не желает ничего плохого нашей стране. Текст обращения Байдена невозможно не сравнить с листовками Йозефа Геббельса. В них сообщалось гражданам Советского Союза, на который вероломно напала Германия, что «Гитлер — друг крестьянина», и ничего плохого его солдаты против русских людей якобы не имеют. Что наша страна окружена немцами, но не нужно бояться, плен — это спасение, вкусная еда и хорошая работа. Что политруки и правительство обманывают народ», — выразил свою точку зрения руководитель PR-агентства «Красное слово».

instagram.com / @vadim_gorzhankin

Собеседник ФАН подчеркнул, что агрессор практически всегда начинает заблаговременную работу с мирным населением своего потенциального противника, чтобы подорвать моральный дух тех, кто должен защищать страну: он лжет, запугивает, очерняет порядки в чужом государстве, хулит правительство и обещает сказочную жизнь тем, кто перейдет на сторону врага. Горжанкин напомнил про безуспешные попытки западных спецслужб организовать путем уличных беспорядков цветные революции в Белоруссии и России, как это произошло ранее в Грузии и на Украине. Он предостерег тех, кто в силу пацифистских настроений и доверчивости или ввиду материальной заинтересованности продвигают тезисы, навязываемые России Западом, ведут деструктивные разговоры и винят во всем собственное правительство. Эксперт по общественному сознанию подчеркнул, что нашу страну уже чуть не погубили в девяностые, разрушив ее промышленность и развалив армию, и призвал сограждан не доверяться провокаторам. Он заявил, что Россия вновь сильна, и у нас все будет хорошо, надо лишь не повторять ошибок прошлого.

Ранее ФАН напомнил заявившему о «незаконности» ДНР и ЛНР Столтенбергу о Тайване и Косово. Генералитет НАТО, а также американские политики проявляют лицемерие и традиционно прибегают к двойным стандартам.