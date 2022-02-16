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Зеленский утвердил новую стратегию госбезопасности Украины с указанием «угроз» от России

  /   Обновлено: 16 февраля 2022 18:49
Политика
Зеленский утвердил новую стратегию госбезопасности Украины с указанием «угроз» от России
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 16 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил новую стратегию государственной безопасности страны.

В тексте документа указано, что действия России являются «угрозами» для госбезопасности Украины. Владимир Зеленский также подписал очередной указ о введении санкций в отношении членов избирательных комиссий Крымского полуострова в связи с проведением выборов в Госдуму в регионе.

Депутат Верховной рады Илья Кива ранее призвал бороться с американским президентом Джо Байденом и Владимиром Зеленским ради безопасности Украины. По его словам, своими действиями политики наносят вред экономике украинского государства.

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