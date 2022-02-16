Мэрия Казани отказалась строить «Тюбетей-Тауэр» по проекту инвестора Габдуллина

Казань, 16 февраля. Смотровую башню «Тюбетей Tower» возведут за пределами Казани и без автора проекта, пермского инвестора Рашида Габдуллина. В мэрии города сообщили, что вопрос больше не находится в их компетенции.

Новым местом строительства «Тюбетей Tower» назначен Верхнеуслонский район Татарстана. Первоначальный эскиз башни также претерпел изменения, она стала в три раза ниже, а Габдуллина заменили на другого инвестора, передает «КоммерсантЪ».

«Работать мы будем с теми частными инвесторами, которые раньше придут с финансированием и концепцией. Пока на инвестиционном совете вопрос был положительно решен только по одному частному инвестору и его одному проекту башни», — сообщили в Агентстве инвестиционного развития (АИР) Татарстана.

Татарстан ранее попал в шестерку самых обеспеченных регионов России. За год Федеральная налоговая служба собрала с состоятельных граждан налогов в размере 1,5 миллиарда рублей.