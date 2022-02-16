Жители приграничных деревень в Мали просят власти помочь с разминированием территорий

Бамако, 16 февраля. Жители деревни Мондоро обратились к правительству переходного периода Мали и попросили защитить населенный пункт от радикальных исламистов. Об этом сообщает издание Mali Actu.

«По словам гражданских, на протяжении последних семи месяцев террористы контролируют все въезды и выезды из села, время от времени нападая на простых фермеров, сжигая посевы. Это приводит к образованию кризиса продовольствия.

Поэтому «Ассоциация молодежи за развитие Мондоро» (AJDM) обратилась к президенту Ассими Гоита с просьбой ликвидировать противников мира и стабильности», — заявили сотрудники СМИ.