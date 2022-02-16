Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 февраля 19:07
19:05
Олимпийские игры 2022
Жители Севастополя запустили акцию в поддержку российских олимпийцев
19:03
Экономика
Проект реформы добровольных пенсионных накоплений представят в России в 2022 году
19:01
Олимпийские игры 2022
Губерниев прокомментировал отстранение украинской лыжницы от ОИ
19:00
Общество
Главные новости дня: 16 февраля
18:59
Общество
Запрет на проведение диспансеризации снимут в Петербурге с 21 февраля
18:58
Олимпийские игры 2022
Сборная России по хоккею сыграет против Швеции в полуфинале Олимпиады-2022
18:55
Политика
Байден рассказал, как подбросил мертвую собаку под дверь сторонницы республиканцев
18:54
Политика
Россия потребовала «настоящего диалога» после несерьезных заявлений Столтенберга
18:49
Олимпийские игры 2022
Олимпийская чемпионка Резцова прокомментировала выступление дочери на Играх
18:47
Происшествия
ФАН публикует видео с места пожара в жилом комплексе «Олимп» в Обнинске
Все новости

Жители приграничных деревень в Мали просят власти помочь с разминированием территорий

Весь мир
Жители приграничных деревень в Мали просят власти помочь с разминированием территорий
Global Look Press  /  © Nicolas Remene / Keystone Press Agency

Бамако, 16 февраля. Жители деревни Мондоро обратились к правительству переходного периода Мали и попросили защитить населенный пункт от радикальных исламистов. Об этом сообщает издание Mali Actu.

«По словам гражданских, на протяжении последних семи месяцев террористы контролируют все въезды и выезды из села, время от времени нападая на простых фермеров, сжигая посевы. Это приводит к образованию кризиса продовольствия.

Поэтому «Ассоциация молодежи за развитие Мондоро» (AJDM) обратилась к президенту Ассими Гоита с просьбой ликвидировать противников мира и стабильности», — заявили сотрудники СМИ.

Руководство AJDM также добавило, что огромную опасность для населения представляют расставленные в округе мины и самодельные взрывные устройства.

Жители приграничных деревень в Мали просят власти помочь с разминированием территорий
Федеральное агентство новостей /

«Каждый день мы сталкиваемся с угрозами и нападениями, наши люди страдают от боевиков, многие погибли. Скот украден и забит, чердаки и амбары пусты, у нас не хватает еды. Поэтому мы с огромным почтением просим правительство как можно скорее оказать помощь и избавить Мондоро от террористов», — приводят журналисты сообщение ассоциации.

Ранее генеральный директор местной таможни успокоил население и разоблачил вбросы о том, что государство полностью изолировано от внешнего мира. Он заявил, что более 200 грузовиков с продовольствием прибыли в Мали из Гвинеи.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Жители приграничных деревень в Мали просят власти помочь с разминированием территорий
африка деревня жители мали
Комментировать