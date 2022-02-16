Жители приграничных деревень в Мали просят власти помочь с разминированием территорий

Бамако, 16 февраля. Жители деревни Мондоро обратились к правительству переходного периода Мали и попросили защитить населенный пункт от радикальных исламистов. Об этом сообщает издание Mali Actu.
«По словам гражданских, на протяжении последних семи месяцев террористы контролируют все въезды и выезды из села, время от времени нападая на простых фермеров, сжигая посевы. Это приводит к образованию кризиса продовольствия.
Поэтому «Ассоциация молодежи за развитие Мондоро» (AJDM) обратилась к президенту Ассими Гоита с просьбой ликвидировать противников мира и стабильности», — заявили сотрудники СМИ.
Руководство AJDM также добавило, что огромную опасность для населения представляют расставленные в округе мины и самодельные взрывные устройства.
«Каждый день мы сталкиваемся с угрозами и нападениями, наши люди страдают от боевиков, многие погибли. Скот украден и забит, чердаки и амбары пусты, у нас не хватает еды. Поэтому мы с огромным почтением просим правительство как можно скорее оказать помощь и избавить Мондоро от террористов», — приводят журналисты сообщение ассоциации.
Ранее генеральный директор местной таможни успокоил население и разоблачил вбросы о том, что государство полностью изолировано от внешнего мира. Он заявил, что более 200 грузовиков с продовольствием прибыли в Мали из Гвинеи.