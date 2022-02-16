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Еще две станции по отслеживанию «космического мусора» могут появиться в Бразилии

Общество
Еще две станции по отслеживанию «космического мусора» могут появиться в Бразилии
wikipedia.org  /  R. Gullo / CC BY 4.0

Бразилиа, 16 февраля. Новые станции для отслеживания «космического мусора» могут развернуть в Бразилии, заявил глава российского государства Владимир Путин.

На территории Бразилии уже расположены три аналогичных объекта. Еще там построен оптико-электронный комплекс по обнаружению «космического мусора». Тем не менее имеются договоренности о развертывании еще двух дополнительных станций, подчеркнул Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Бразилии Жаиром Болсонаро 16 февраля.

Россия сотрудничает с иностранными коллегами в вопросе совместной работы в космосе. В частности Роскосмос и Бразильское космическое агентство заинтересованы в сотрудничестве в области спутниковой группировки дистанционного зондирования Земли, добавил Владимир Путин. О том, что президент РФ намерен посетить Бразилию, ранее заявили в Кремле.

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путин бразилия космический мусор
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