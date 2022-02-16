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Мишустин утвердил правила предоставления грантов на проекты в сфере культуры

  /   Обновлено: 16 февраля 2022 18:28
Общество
Мишустин утвердил правила предоставления грантов на проекты в сфере культуры
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 16 февраля. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила предоставления грантов на реализацию проектов в сфере культуры. Правительство в течение трех лет выделит на эти цели 28 миллиардов рублей.

Деньги будут перечислены Президентскому фонду культурных инициатив, который проведет конкурс проектов для получения субсидий. Претендовать на получение грантовой поддержки смогут негосударственные НКО, коммерческие организации и индивидуальные предприниматели. В этом году российские власти направят 8 миллиардов рублей, в 2023 и 2024 годах — по 10 миллиардов рублей, пишет газета «Культура».

Кандидаты на грант могут презентовать свои инициативы в области креативных индустрий, современного и классического танца. Также, как отметила «Культуромания», проекты могут подготовить кинематографисты, театралы и литераторы.

Актер театра и кино Илья Шакунов в эксклюзивном интервью ФАН оценил современный кинематограф и рассказал о предпочтениях в киноиндустрии.

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