Смотрители Берлинского зоопарка приготовили именинный торт для годовалой гориллы

Маленькой горилле по кличке Тилла, живущей в Берлинском зоопарке, исполнился год. Сотрудники зверинца решили поздравить именинницу вкусным и полезным овощным тортом.

Угощение содержало в себе все самые вкусные и любимые обезьянами овощи. Торт подали в вольер, но к праздничному застолью присоединилась все члены семьи приматов, кроме виновницы торжества. Тилла продолжала осваивать лианы, пока ее родня поглощала десерт. В итоге малышка довольствовалась лишь листиком, так и не отведав праздничного блюда.

Возможно, имениннице не удалось уединиться с тортом из-за размеров вольера. Сотрудники зверинца давно жалуются на недостаточную площадь отведенного гориллам помещения и даже придумали слоган: «Нашим гориллам нужна вилла в зоопарке». Однако из-за угрозы закрытия и финансовых проблем, вызванных пандемией, зоопарк в настоящее время не может позволить себе более просторный дом для обезьян.