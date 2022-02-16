Юрист Цивин не сможет жить, если его признают виновным в деле Баталова

Обвиняемый в хищении имущества семьи актера Алексея Баталова юрист Михаил Цивин не видит смысла в жизни при одном условии — если суд признает его и супругу Наталью Дрожжину виновными в деле. Напомним, родственники покойного актера в сентябре 2020 года обвинили актрису и ее мужа Михаила Цивина в обмане. По их утверждениям, пожилая пара провела финансовые операции, из-за которых вдова и дочь Баталова лишились квартир и крупной суммы денег.

«Что будете делать, если суд признает вас виновными?» — задали провокационный вопрос репортеры телеканала «Россия-1».

Юрист ответил, что если его вина будет доказана, то он просто не сможет жить дальше.

Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

Около здания Замоскворецкого суда в Москве подсудимых встречала группа поддержки в лице поклонников и поклонниц с плакатами в руках. Нашлись и медийные знаменитости, которые поддержали подсудимых, например, актриса и телеведущая Елена Старостина. Она уверена, что следствие идет по ложному следу, а пожилая семейная пара стала заложником интересов семьи покойного актера Алексея Баталова.

«Мы находимся в новой реалии, когда фейковая новость может повлиять на решение суда. Мне кажется, что на другом заседании у судьи должна появиться процессуальная смелость, чтобы огласить финальный вердикт. Следствие сейчас не обнаружило», — сказала Старостина в программе «Прямой эфир».

Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

Однако нашлись скептически настроенные артисты, которые уверены, что заявление оскандалившегося юриста — фейк.

«Я слышу иронию в интонации», — предположила участница телешоу актриса Людмила Цветкова.

Тем временем российская актриса Мария Голубкина в августе отреагировала на публикацию в СМИ, в которой говорится, что ее отцом якобы является артист Алексей Баталов. Об этом сообщает ФАН.