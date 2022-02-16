Геополитика в центре внимания: какие новости ударили по золоту и укрепили рубль

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» рассказали о причинах падения цены на золото и выходе национальной валюты России в диапазон 72,5-75,5 рубля за доллар.

Нефть

Во вторник, 15 февраля, цены на нефть несколько снизились, переместившись с отметки 96 долларов за баррель марки Brent до 92 долларов. По словам аналитиков, на данный момент черное золото торгуется в районе 94 долларов за баррель.

«Основное внимание участников рынка сейчас привлекает потенциальный конфликт между Россией и Украиной. Сообщение о возвращении российских войск с учений рынок воспринял как позитивный сигнал, поэтому ситуация с ценами постепенно стабилизируется», — рассказали эксперты.

Однако аналитики отмечают, что снижение цен — лишь небольшая корректировка, поскольку дефицит черного золота на рынке по-прежнему сохраняется. Цены останутся все равно на достаточно высоком уровне.

«По данным Американского института нефти, запасы нефти снизились на 1,076 миллиона баррелей, что оказалось чуть ниже прогнозов. Но эту разницу компенсировали не очень утешительные данные по запасам бензина и дистиллятов, которые снизились на 900 и 500 тысяч соответственно, что опять же говорит о дефиците на рынке», — пояснили эксперты.

Плюс инфляционные процессы в Китае, который является одним из главных импортеров нефти, замедляются. Это позволяет думать, что мягкая денежно-кредитная политика будет продолжена, а это хорошие новости для нефтяного рынка, отмечают эксперты. Сейчас актуальный диапазон для нефти — 90-96 долларов за баррель.

Золото

Ситуация вокруг Украины оказала влияние и на рынок золота: драгметалл опускался в цене вплоть до 1845 долларов за тройскую унцию. Сейчас, по словам аналитиков, золото торгуется в районе 1857 долларов за тройскую унцию.

«Фактор некой разрядки между Россией и Украиной негативно отразился на рынке золота. Драгметалл опустился в цене, поскольку золото обычно пользуется популярностью как защитный актив», — пояснили аналитики.

По словам специалистов, с одной стороны, высокая инфляция — поддержка цен на золото. С другой, на цены давит ужесточение монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.

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На 16 февраля актуальным для золота остается диапазон 1830-1880 долларов за тройскую унцию.

Рубль

Как сказали аналитики, рубль на фоне сообщений о возвращении российских войск с учений в места дислокации укрепил свои позиции. Он прочно держится у отметки 75 рублей за доллар, а бывало такое, что и опускался ниже нее.

«Напряженность вокруг отношений России и Украины сохраняется, и заявления лидеров США и НАТО отнюдь не способствуют ее снятию. И США, и НАТО заявляют, что ждут «вторжения» России на Украину в любой момент. Сейчас участники рынка ждут ответ России на предоставленные документы по гарантиям безопасности со стороны США и НАТО. Конечно, будет учитываться реакция Запада на него и комментарии первых лиц», — рассказали специалисты.

В целом национальная валюта России пытается переместиться в более низкий диапазон и закрепиться там: сейчас это 72,5-75,5 рубля за доллар. Но новости из геополитики могут все изменить, подчеркнули аналитики.