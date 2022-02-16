Захарова призвала главу МИД Британии Трасс извиниться за абсурдные высказывания о России

Москва, 16 февраля. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс обязана извиниться перед народами России и Британии за распространение фейков. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат выступала в ходе брифинга. По ее словам, нет смысла предметно обсуждать высказывания руководителя ведомства о возможном «вторжении» России. Захарова назвала их абсурдными.

«Вы знаете, глава британского МИД обязана извиниться за распространение лжи и обязана извиниться она перед народом России, Украины и перед народом Британии», — отметила Захарова.

Представитель МИД добавила, что Трасс следует принести извинения СМИ, которые посчитали ее заявления правдой.

Ранее Мария Захарова прокомментировала перенос посольства США из Киева во Львов. По ее словам, это можно назвать цирком.