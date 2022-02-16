Танкисты ЗВО возвращаются в пункты постоянной дислокации после учений

Москва, 16 февраля. Подразделения танковой армии Западного военного округа возвращаются в места постоянной дислокации после плановых учений. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Согласно сообщению военного ведомства, бойцы ЗВО погрузили танки и бронированную технику на железнодорожные платформы и приступили к совершению марша в пункты постоянной дислокации на расстояние около тысячи километров.

По прибытии военная техника будет подготовлена специалистами к дальнейшим учениям.

Ранее подразделения Южного военного округа пересекли Крымский мост после окончания плановых маневров. Соответствующее видео опубликовало Минобороны России.

Накануне российское оборонное ведомство сообщило о завершении совместных с Белоруссией учений «Союзная решимость — 2022». Военнослужащие ЮВО и ЗВО возвращаются в гарнизоны, передает «Царьград».