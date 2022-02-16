Мария Захарова заявила о безальтернативности Минских соглашений

Москва, 16 февраля. Минские соглашения являются безальтернативной основой урегулирования ситуации в Донбассе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на фоне обращения депутатов Госдумы к президенту РФ с просьбой о признании ЛДНР.

Дипломат напомнила, что Луганск и Донецк во время подписания минских договоренностей в 2015 году согласились остаться в составе Украины только при условии предоставления им особого статуса.

«Минские соглашения являются единственной, безальтернативной основой урегулирования в Донбассе», — сказала Захарова.

Она добавила, что перечеркиванием Минских соглашений занимается киевская власть на протяжении последних года-полутора.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что президент России Владимир Путин принял к сведению обращение Госдумы о признании Москвой республик Донбасса.

До этого Евросоюз пригрозил России новыми санкциями за признание республик Донбасса, пишет НСН.