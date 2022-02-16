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Сборная России осталась на девятом месте в медальном зачете ОИ-2022

  /   Обновлено: 16 февраля 2022 18:16
Олимпийские игры 2022
Сборная России осталась на девятом месте в медальном зачете ОИ-2022
Global Look Press  /  Fei Maohua

Пекин, 16 февраля. Сборная России сохранила свои позиции в медальном зачете 24-й зимней Олимпиады.

Норвежская олимпийская команда продолжает возглавлять медальный зачет зимних Игр 2022 года, который проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. На втором месте располагается сборная Германии. Американская олимпийская команда занимает третью позицию.

Сборная России, выступающая на ОИ-2022 в Пекине под флагом ОКР, не смогла улучшить свое положение в очередной соревновательный день и по-прежнему располагается на девятой позиции. Спортсмены из РФ завоевали в Пекине 24 награды различного достоинства, в том числе четыре золота.

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олимпиада сборная россии медальный зачет ои-2022
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