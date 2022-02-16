Сборная России осталась на девятом месте в медальном зачете ОИ-2022

Пекин, 16 февраля. Сборная России сохранила свои позиции в медальном зачете 24-й зимней Олимпиады.

Норвежская олимпийская команда продолжает возглавлять медальный зачет зимних Игр 2022 года, который проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. На втором месте располагается сборная Германии. Американская олимпийская команда занимает третью позицию.

Сборная России, выступающая на ОИ-2022 в Пекине под флагом ОКР, не смогла улучшить свое положение в очередной соревновательный день и по-прежнему располагается на девятой позиции. Спортсмены из РФ завоевали в Пекине 24 награды различного достоинства, в том числе четыре золота.