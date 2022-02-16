Политолог Мухин раскрыл, как Шольц показал свою слабость на переговорах с Путиным

Москва, 16 февраля. Визит канцлера Германии Олафа Шольца в Москву показал, что он будет действовать преимущественно в фарватере американской повестки, так как политического веса для проведения собственной независимой линии поведения он пока не имеет. Такое мнение высказал известный политолог Алексей Мухин.

Эксперт считает, что изначально немецкий лидер пытался показать свою не ангажированность перед поездкой в Москву, однако после переговоров стало очевидно, что его план полностью провалился.

«Олаф Шольц после визита в США демонстративно поехал не в США, а на Украину. Затем вернулся из Киева в Берлин и только потом полетел в Россию. Этот дипломатический маневр был организован таким образом, чтобы Олаф Шольц не выглядел посланником от Киева к Москве. Но, скорее всего, он выглядел именно посланником, только от США в Россию. То, что он доносил определенный посыл — я думаю, это свершившийся факт», — заявил Мухин в интервью радио «Sputnik на русском».

Политолог подчеркивает, что после визита в США Олаф Шольц очень сильно изменил риторику в отношении России. По словам аналитика, раньше канцлер Германии пытался придерживаться конструктивной позиции и стремился к более взвешенным заявлениям в сторону РФ. Однако его поездка в Вашингтон привела к тому, что он начал озвучивать привычные всем антироссийские стереотипы.

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«Можно сказать, что для России он в определенной степени потерял политическую идентичность. То есть, Шольц встроился в ряд тех западных деятелей, которые занимают неконструктивную позицию в отношении РФ. Перепев очень много откровенно ложных стереотипов, Шольц, на мой взгляд, сильно потерял с точки зрения политического веса. Надо сказать, что Ангела Меркель вела более изящную и тонкую политическую игру в отношении России», — подчеркнул эксперт.

По мнению Мухина, даже на итоговой пресс-конференции, которая состоялась после переговоров канцлера Германии и президента РФ, Олаф Шольц выглядел растерянным, демонстрируя свою политическую слабость.

«Даже Эммануэль Макрон на фоне Шольца выглядел более политически идентифицированным и более суверенным. Олаф Шольц подтвердил, что на данном этапе он не намерен играть роль отличную от той, что играют президенты Польши, Литвы, Эстонии или Латвии. Поставив себя в один ряд с этими политиками, он таким образом принизил свой политический статус. Ему придется наращивать свой политический вес, и это произойдет не завтра», — убежден политолог Алексей Мухин.

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