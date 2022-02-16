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Украинский депутат Кива призвал бороться с Байденом и Зеленским ради безопасности страны

Политика
Украинский депутат Кива призвал бороться с Байденом и Зеленским ради безопасности страны
facebook.com  /  Илья Кива

Киев, 16 февраля. Президента США Джо Байдена призвали убрать с поста по причине массовой дезинформации о «нападении» России на Украину. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива.

Депутат считает, что такими действиями Байден представляет угрозу для экономики и безопасности Украины. При этом Кива назвал «трусливым диктатором» украинского лидера Владимира Зеленского и призвал бороться с ним.

Илья Кива подчеркнул, что Службе безопасности Украины (СБУ) необходимо заняться реализацией соответствующего плана.

«В рамках борьбы с дезинформацией и провокациями СБУ должно немедленно подготовить план нейтрализации или, если это будет возможно, то и полной ликвидации главного сеятеля паники и провокатора войны – Байдена», – пишет депутат Рады в своем Telegram-канале.

Ранее президенты США и Украины Байден и Зеленский обсудили взаимные усилия по деэскалации ситуации вокруг украинского государства по телефону. «Национальная служба новостей» сообщила при этом о согласии американского лидера с предложениями президента России Владимира Путина о дипломатическом пути решения «украинского кризиса».

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зеленский байден кива
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