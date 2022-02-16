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Водных ресурсов Египта едва хватает на удовлетворение 50% потребностей страны
Весь мир
Водных ресурсов Египта едва хватает на удовлетворение 50% потребностей страны
wikipedia.org  /  Faris knight / CC BY-SA 4.0

Каир, 16 февраля. Водные ресурсы Египта едва покрывают 50% потребностей страны, заявил министр ирригации Мухаммад Абдул-Аты.

Выступая на сессии «Безопасность городского водоснабжения в интересах устойчивого развития», он рассказал, что республике ежегодно требуется около 114 млрд кубометров воды, в то время как имеющиеся ресурсы не превышают 60 млрд.

«Дефицит заполняется за счет рециркуляции воды на уровне около 34 млрд кубометров в год», — заявил министр.

Абдул-Аты отметил, что 40 млн человек в Египте зависят от сельского хозяйства как основного источника дохода, но доля зеленых насаждений на душу населения составляет менее 40 квадратных метров.

«Министерство ирригации подготовило план управления водными ресурсами в Египте до 2037 года с инвестициями в размере более 50 млрд долларов, которые, как ожидается, увеличатся до 100 млрд долларов», — уточнил он.

Министр добавил, что 97% водных ресурсов страны зависят от реки Нил. Он обеспокоен тем, что Великая эфиопская плотина «Возрождение» (Хидасэ) может снизить долю воды в русле и, как следствие, в республике. Аддис-Абеба неоднократно отвергала эту теорию.

Египет и Судан на протяжении почти 10 лет пытаются добиться от Эфиопии подписания юридически обязательного соглашения о политике заполнения и эксплуатации водохранилища дамбы. Правительство последнего государства отказывается это делать.

Водных ресурсов Египта едва хватает на удовлетворение 50% потребностей страны
Федеральное агентство новостей /

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египет вода хидасэ
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