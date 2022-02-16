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Украинскую лыжницу Каминскую отстранили от ОИ-2022 из-за нарушения антидопинговых правил

  /   Обновлено: 16 февраля 2022 18:23
Олимпийские игры 2022
Украинскую лыжницу Каминскую отстранили от ОИ-2022 из-за нарушения антидопинговых правил
pixabay.com  /  PD

Пекин, 16 февраля. Лыжница Валентина Каминская, выступающая за сборную Украины, временно отстранена от Олимпиады в Пекине из-за

Пресс-служба Международного агентства по тестированию (ITA) сообщила на официальном сайте о временном отстранении от ОИ-2022 украинской лыжницы Каминской. В ее допинг-пробе, взятой на прошлой неделе, обнаружили следы запрещенных веществ. Каминская ситуацию пока не комментировала.

Сборная Украины занимает 24-е место в медальном зачете зимних Олимпийских игр в Пекине. Единственную награду национальной команде принес фристайлист Александр Абраменко, завоевавший серебро в лыжной акробатике.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Украинскую лыжницу Каминскую отстранили от ОИ-2022 из-за нарушения антидопинговых правил
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