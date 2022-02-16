Украинскую лыжницу Каминскую отстранили от ОИ-2022 из-за нарушения антидопинговых правил

Пекин, 16 февраля. Лыжница Валентина Каминская, выступающая за сборную Украины, временно отстранена от Олимпиады в Пекине из-за

Пресс-служба Международного агентства по тестированию (ITA) сообщила на официальном сайте о временном отстранении от ОИ-2022 украинской лыжницы Каминской. В ее допинг-пробе, взятой на прошлой неделе, обнаружили следы запрещенных веществ. Каминская ситуацию пока не комментировала.

Сборная Украины занимает 24-е место в медальном зачете зимних Олимпийских игр в Пекине. Единственную награду национальной команде принес фристайлист Александр Абраменко, завоевавший серебро в лыжной акробатике.