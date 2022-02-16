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Ольга Бузова назвала Даву содержанцем

Шоу-бизнес
Ольга Бузова назвала Даву содержанцем
Prt Scr instagram.com  /  @buzova86

, 16 февраля. Популярная телеведущая Ольга Бузова рассказала, что ее бывший возлюбленный блогер Дава был содержанцем и хайпожором.

Бузова сейчас находится на съемках второго сезона проекта «Звезды в Африке». Сегодня у знаменитости выдался свободный день и она решила ответить на вопросы своих подписчиков в социальной сети Instagram. Звезда проекта «Дом-2» пообщалась с поклонниками на откровенные темы. Один из пользователей Сети поинтересовался у Бузовой, с кем бы она хотела просто посидеть и поболтать. Популярная ведущая выбрала певицу Лолиту Милявскую, которую нежно прозвала «Лолой».

Исполнительница хита «Мало половин» призналась в любви к Лолите и рассказала, что могла бы с ней начать отношения из-за того, что им не попадается «нормальных мужиков».

«Мы были бы с ней очень красивой парой. Ну а что? Только одни содержанцы и хайпожоры. А мы девочки влюбляемся в них и ведемся на их красивые сказки и воздушные замки», — написала Бузова.

Ольга Бузова назвала Даву содержанцем
Prt Scr instagram.com / @buzova86

Ранее Бузова рассказала, почему она престала общаться с телеведущей Ксенией Бородиной, с которой они 17 лет вместе проработали на проекте «Дом - 2».

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Все новости / Шоу-бизнес / Ольга Бузова назвала Даву содержанцем
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