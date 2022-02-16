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Эфир Reuters о «вторжении России» из Киева прервал дрон с рекламой

Политика
Эфир Reuters о «вторжении России» из Киева прервал дрон с рекламой
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цыбулько

Киев, 16 февраля. Дрон с объявлением о продаже гаража появился перед камерой журналистов Reuters во время трансляции под названием «Вид на майдан в Киеве на фоне российско-украинского кризиса».

Журналисты вели запись происходящего в Киеве на фоне новостей якобы о скором «нападении» России на Украину. В какой-то момент над главной площадью столицы появился дрон с прикрепленной картонкой. Так неизвестные решили продать гараж в Соломенском районе.

Видеозапись обнародовало издание «КП в Украине».

Уточняется, что номер телефона, который был прикреплен к объявлению о продаже гаража, принадлежит российскому посольству в Киеве.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что Кремль «спокойно спал» на фоне недостоверных новостей Британии о «вторжении» на Украину.

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украина Киев гараж трансляция
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