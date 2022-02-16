Хуснуллин: рост ключевой ставки до 9,5% стал угрозой для жилищного строительства

Москва, 16 февраля. Повышение ключевой ставки до 9,5% оказалось угрозой для отрасли жилищного строительства, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на правительственном часе в Госдуме.

Центробанк РФ ранее поднял ключевую ставку на 1 п. п. — до 9,5% годовых. Решение регулятора было обусловлено высокой инфляцией.

«Сегодняшняя ключевая ставка для нас является серьезной угрозой, угрозой вообще для развития жилищного строительства, и мы сейчас думаем, как эту проблему решать», — отметил Хуснуллин.

По его словам, средняя ипотечная ставка по итогам 2021 года достигла 7,5% — это на 0,2% меньше, чем в 2020 году. Вице-премьер указал, что во многом таких показателей удалось достичь за счет мягкой денежно-кредитной политике ЦБ в минувшем году.

Хуснуллин также назвал хорошими результаты ипотеки на российском рынке в 2021 году. Суммарно за 2021 год российские банки выдали 2 млн кредитов, то есть на 7% больше показателя 2020 года.