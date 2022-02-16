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Путину пришлось дважды подождать президента Бразилии, пока тот разбирался с бумагами

Политика
Путину пришлось дважды подождать президента Бразилии, пока тот разбирался с бумагами
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 16 февраля. Президент Бразилии Жаир Болсонару заставил российского лидера Владимира Путина ждать, передает Telegram-канал кремлевского пула РИА Новости.

Глава Бразилии Болсонару на пресс-конференции с президентом РФ Путиным пытался разобраться с документацией. В момент выступления бразильский лидер складывал пополам бумагу, что не являлось необходимым действием.

В связи с раскладыванием бумаги в начале совещания и его завершении Путину пришлось ждать Болсонару.

Напомним, что во вторник, 15 февраля, президент Бразилии прибыл в Москву с рабочим визитом. Бразильский лидер будет находиться в России в течение трех дней. В ходе встречи с главой РФ Владимиром Путиным Болсонару намерен обсудить расширение взаимодействия между двумя странами.

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путин россия бразилия болсонару
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