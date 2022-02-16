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Иеромонах Никон назвал ошибкой указ о престолонаследии Петра Великого

  /   Обновлено: 16 февраля 2022 17:55
Общество
Иеромонах Никон назвал ошибкой указ о престолонаследии Петра Великого
wikipedia.org  /  Paul Delaroche/Public Domain

Москва, 16 февраля. Указ о престолонаследии Петра Великого, согласно которому наследник определялся монархом, оказался ошибкой. Восстановление династической стабильности заняло несколько десятилетий.

Петр I издал указ «О праве наследия престолом» 16 февраля (5 февраля) 1722 года. Согласно ему, престол переходил от одного правителя к другому в соответствии с завещанием монарха. После акта о престолонаследии Павла I от 5 (16) апреля 1797 года этот документ утратил силу, напомнил начальник управления по историко-мемориальной деятельности канцелярии Российского императорского дома иеромонах Никон (Белавенец).

«К сожалению, весь ход событий после смерти Петра I показал ошибочность этого шага. Стабильность в вопросе престолонаследия восстановилась лишь с воцарением императора Павла I и издания им четкого закона о престолонаследии, по которому и живет с небольшими изменениями императорский дом в XXI веке», — напомнил собеседник РИА Новости.

Иеромонах Никон назвал ошибкой указ о престолонаследии Петра Великого
wikipedia.org / Petr Drozhdin/Public Domain

Из-за планов, связанных со строительством мавзолея, тело Петра I предали земле только спустя шесть лет после его кончины. Самочувствие правителя ухудшилось после спасения бота с солдатами. Ему пришлось несколько часов простоять в воде.

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