Журналист Коротченко: решение Госдумы о признании ЛНР и ДНР отвечает желаниям россиян

Санкт-Петербург, 16 февраля. Журналист и военный эксперт Игорь Коротченко рассказал, повлияет ли возможное признание Россией республик Донбасса на выполнение Киевом Минских соглашений. Он принял участие в эфире медиацентра «Патриот».

Журналисты поинтересовались, есть ли связь между этит двумя процессами. Эксперт напомнил, что Москва еще не признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Однако Госдума направила соответствующее обращение президенту Владимиру Путину, и нельзя исключать, что глава государства примет решение, исходя из военно-политической ситуации на Украине. Это станет важным элементом влияния России на ход событий в соседней стране.

«Само по себе решение, принятое в Госдуме, я полагаю, что оно отвечает желаниям абсолютного большинства граждан РФ, учитывая, что речь идет о безопасности таких же граждан России — их более 700 тысяч человек — проживающих сегодня на территории ЛНР и ДНР. Мы знаем, что сценарий военного блицкрига отработан украинскими вооруженными силами, создана соответствующая группировка вторжения, и в любой момент это может произойти, поэтому для РФ очевидно в данный момент, когда это может произойти, и будет принято решение о признании независимости ЛНР и ДНР и оказании им необходимой помощи», — назвал единственное условие Игорь Коротченко.

Недавно официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин принял к сведению предложение Госдумы. По мнению президента, депутаты «тонко чувствуют» мнение россиян, пишет НСН.