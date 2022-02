Боевики «Аш-Шабаб» атаковали полицейские участки в столице Сомали

Могадишо, 16 февраля. СМИ сообщили о стрельбе и взрывах в столице Сомали. По данным источников, вооруженные люди нападали на полицейские участки и контрольно-пропускные пункты Могадишо.

At 1:00am The terrorist attacked the suburbs of Mogadishu and targeted our police stations & check points, & i am informing to the Public that our security forces defeated the enemy & the Police Force will share further information to the public when it is possible and available