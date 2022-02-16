Кремль: Путин нанесет дипломатический визит в Бразилию

Москва, 16 февраля. Президент Бразилии Жаир Болсонару пригласил российского лидера Владимира Путина посетить Бразилию, сообщает Кремль.

Президент России Путин положительно отреагировал на приглашение бразильского коллеги. Даты дипломатического визита согласуют позже.

Соответствующее заявление глав государств было опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Президент Болсонару выразил благодарность за гостеприимство, проявленное российской стороной в ходе его пребывания в Москве, и пригласил президента Путина осуществить визит в Бразилию. Приглашение было с благодарностью принято. Даты визита будут согласованы по дипломатическим каналам», — пишут в сообщении.

Встреча российского и бразильского лидеров Путина и Болсонару началась с крепкого рукопожатия. В ходе встречи президент Бразилии назвал свой визит в Москву сигналом для стран всего мира о перспективных отношениях двух государств.