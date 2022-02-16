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Насколько оправданы заявления военных Ирана о самодостаточности национального оборонпрома

Весь мир
Насколько оправданы заявления военных Ирана о самодостаточности национального оборонпрома
Global Look Press  /  Iranian Army Office/Keystone Press Agency

Тегеран, 16 февраля. Командующий сухопутными войсками Армии Ирана на Западном операционном направлении генерал Сулейман Тахери сообщил, что Исламская Республика достигла самодостаточности в сфере производства военной техники и запасных частей для своих вооруженных сил.

Соответствующее заявление он сделал во время инспекции подразделений в приграничных районах с Ираком. Тахери подчеркнул, что войска будут быстро реагировать на агрессию со стороны любого противника, и указал на высокий уровень их подготовки, дисциплины и боевого духа, которые позволят эффективно бороться с врагом.

Генерал сказал, что армия при обеспечении своих потребностей в ракетах, системах ПВО, вертолетах, артиллерии и прочих видах военной техники сделала ставку на национальное производство и в результате потеряла необходимость в их закупке за рубежом.

Насколько оправданы заявления военных Ирана о самодостаточности национального оборонпрома
Global Look Press / Iranian Army Office/Keystone Press Agency

Тахери отметил, что дислоцированные на западных границах высокомобильные подразделения оснащены качественным вооружением, в том числе беспилотными системами, и это позволяет им эффективно вести разведку, охранять территорию республики и удерживать потенциального противника от атаки.

Представители ВС Ирана на различных уровнях часто делают подобные заявления, постоянно акцентируя внимание на способности страны самостоятельно изготавливать военную технику. Западные санкции, сделавшие практически невозможными поставки вооружения из-за рубежа, подтолкнули Тегеран к собственным разработкам, однако далеко не во всех сферах оборонного производства Исламской Республики дела так хороши, как это пытаются преподнести ее руководители.

Производство БПЛА и ракет

Одной из самых развитых отраслей стала беспилотная авиация, где Иран действительно добился впечатляющих успехов, по крайней мере, как страна, находящаяся почти в полной блокаде. О новых типах БПЛА Тегеран сообщает едва ли не каждый год, и, хотя далеко не все из них в итоге получают широкое распространение, наиболее массовые модели уже прошли боевое крещение и очень неплохо себя проявили.

Насколько оправданы заявления военных Ирана о самодостаточности национального оборонпрома
Global Look Press / Iranian Army Office/Keystone Press Agency

Стоит выделить из этой категории барражирующие боеприпасы, которыми республика, как считают на Западе, снабжает йеменских повстанцев-хуситов из движения «Ансар Аллах». Последние регулярно применяют такое оружие для нападений на объекты стран — членов арабской коалиции, сражающихся на стороне правительства Мансура Хади. Даже если поставки как таковые отсутствуют, то участие иранских советников в постройке этих БПЛА в Йемене практически не вызывает сомнений — останки летательных аппаратов, обнаруженные после ударов, идентичны некоторым образцам из Исламской Республики.

Насколько оправданы заявления военных Ирана о самодостаточности национального оборонпрома
Федеральное агентство новостей /

Также опасения противников Тегерана вызывают и его баллистические ракеты, которые страна постоянно совершенствует. Несмотря на то, что их реальные боевые качества пока неизвестны, в пользу относительно высокого технологического уровня говорит хоть и незначительный, но все же имеющийся прогресс космических программ, как государственной, так и Корпуса стражей исламской революции. Среди череды неудачных или отчасти удачных пусков Иран смог вывести на орбиту несколько спутников, а это значит, что и баллистические ракеты, «летающие» по схожему принципу, вполне могут достичь своих целей.

Асимметричная война

Об успехах в других отраслях промышленности Тегеран сообщает значительно реже. Страна действительно производит собственные самолеты, танки и легкую бронетехнику, в большинстве своем лицензионные копии или образцы, построенные на основе иностранных экземпляров. Тем не менее зачастую сама база для таких машин уже является устаревшей. В частности, стоящие на вооружении истребители «Саеке» и «Азаракш» были созданы по аналогии с имевшимся в распоряжении республики Northrop F-5.

Большую же часть парка наземной и воздушной техники составляют старые советские, американские либо китайские образцы, которые уже не соответствуют требованиям современных армий. Вдобавок, еще относительно недавно ряд источников сообщал о сложностях Ирана с их обслуживанием и ремонтом, а его национальный оборонпром не выпускал всей необходимой номенклатуры запасных частей.

Однако, несмотря на регулярные громкие заявления, военное руководство республики прекрасно отдает себе отчет, что в условиях блокады участвовать в полноценной гонке вооружений страна попросту не может. Это стало причиной развития методов и технологий для ведения асимметричной войны. В частности, не имея современных крупных военных судов, способных тягаться с американскими эсминцами и авианосцами, Тегеран делает упор на выпуск небольших, но многочисленных и скоростных ракетных катеров. Теми же мотивами объясняется и ставка Ирана на ракеты и БПЛА, которые призваны компенсировать недостаток конкурентоспособных боевых самолетов.

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