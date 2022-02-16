Глава СОМБ Иванов: провокаторы пытаются втянуть граждан России в политические игры

Москва, 16 февраля. Глава отечественных инструкторов в ЦАР Александр Иванов сообщил об очередной информационной кампании, которая ведется против РФ. По его словам, на протяжении последних месяцев его самого и коллег атакуют звонками неизвестные.

«Неизвестные проводят в ЦАР провокационную кампанию с целью втянуть граждан России в международные политические игры. […] Самым откровенным было предложение принять непосредственное участие в перевороте, якобы запланированном в Республике Конго. Мы зафиксировали это предложение, и еще на прошлой неделе информация была передана руководству страны. Такие же предложения поступали и из некоторых других государств», — сообщил глава СОМБ.

Александр Иванов обратился к «провокаторам и представителям западных разведывательных агентств», напоминая, что Содружество офицеров за международную безопасность работает только с Правительством ЦАР и выступает за стабильность.

«Мы не принимаем участие в политических авантюрах! Поступающие предложения будут отвергнуты, а информация о таких планах будет передана нашим международным партнерам!» — заключил руководитель СОМБ.

До этого Иванов сообщал, что успехи россиян в ЦАР вызывают раздражение у противников Москвы.

Ранее в RFI сообщали о предложениях от чадской оппозиции пригласить «ЧВК Вагнера» для свержения президента Махамата Деби.