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Глава СОМБ Иванов: провокаторы пытаются втянуть граждан России в политические игры

  /   Обновлено: 16 февраля 2022 17:53
Весь мир
Глава СОМБ Иванов: провокаторы пытаются втянуть граждан России в политические игры
Федеральное агентство новостей  / 

Москва, 16 февраля. Глава отечественных инструкторов в ЦАР Александр Иванов сообщил об очередной информационной кампании, которая ведется против РФ. По его словам, на протяжении последних месяцев его самого и коллег атакуют звонками неизвестные.

«Неизвестные проводят в ЦАР провокационную кампанию с целью втянуть граждан России в международные политические игры. […] Самым откровенным было предложение принять непосредственное участие в перевороте, якобы запланированном в Республике Конго.

Мы зафиксировали это предложение, и еще на прошлой неделе информация была передана руководству страны. Такие же предложения поступали и из некоторых других государств», — сообщил глава СОМБ.

Александр Иванов обратился к «провокаторам и представителям западных разведывательных агентств», напоминая, что Содружество офицеров за международную безопасность работает только с Правительством ЦАР и выступает за стабильность.

«Мы не принимаем участие в политических авантюрах! Поступающие предложения будут отвергнуты, а информация о таких планах будет передана нашим международным партнерам!» — заключил руководитель СОМБ.

До этого Иванов сообщал, что успехи россиян в ЦАР вызывают раздражение у противников Москвы. 

Ранее в RFI сообщали о предложениях от чадской оппозиции пригласить «ЧВК Вагнера» для свержения президента Махамата Деби.

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