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Армия Мали оказывает медицинскую помощь жителям отдаленных районов республики

Весь мир
Армия Мали оказывает медицинскую помощь жителям отдаленных районов республики
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Бамако, 16 февраля. Военнослужащие правительственной армии Мали (FAMa) организовали усиленный медицинский осмотр населения небольшой деревушки Карангана на юге страны. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы вооруженных сил республики.

«Армейские санитары расположились в местном центре здоровья. Делегацию возглавил главный врач подразделения GTIA-2 операции «Келетигуи» лейтенант Ибрагим Диалло.

Медицинский осмотр включал проведение скрининга на сахарный диабет и высокое кровяное давление, проверку сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта. По итогам пожилым малийцам раздали необходимые лекарства, что по достоинству оценили жители. За день через госпиталь прошло более 200 человек», — отметило командование FAMa.

По словам лейтенанта Ибрагима Диалло, мероприятие организовало правительство африканской республики, заинтересованное в оздоровлении нации.

«Мы стараемся проводить подобные осмотры в каждой посещенной деревне. Эти мероприятия необходимы для удовлетворения потребностей населения в медицинской помощи», — заявил военный.

Главная задача подразделения GTIA-2 операции «Келетигуи» заключается в проведении разведки на территории региона, выявлении и уничтожении членов террористических формирований.

Ранее африканские аналитики заявляли, что усиление FAMa связано со сближением Москвы и Бамако, а смена политического вектора властей с западного на восточный вызвала недовольство среди чиновников Запада.

Распространившиеся в социальных сетях сообщения о прибытии в республику четырех российских специалистов, которых зарубежные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера», вызвали панику у элит Франции. Иностранные политики опасаются, что отечественные инструкторы окажутся гораздо эффективнее, чем участники военной операции «Бархан» и сотрудники многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСМА).

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