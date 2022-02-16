Армия Мали оказывает медицинскую помощь жителям отдаленных районов республики

Бамако, 16 февраля. Военнослужащие правительственной армии Мали (FAMa) организовали усиленный медицинский осмотр населения небольшой деревушки Карангана на юге страны. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы вооруженных сил республики.

«Армейские санитары расположились в местном центре здоровья. Делегацию возглавил главный врач подразделения GTIA-2 операции «Келетигуи» лейтенант Ибрагим Диалло. Медицинский осмотр включал проведение скрининга на сахарный диабет и высокое кровяное давление, проверку сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта. По итогам пожилым малийцам раздали необходимые лекарства, что по достоинству оценили жители. За день через госпиталь прошло более 200 человек», — отметило командование FAMa.

По словам лейтенанта Ибрагима Диалло, мероприятие организовало правительство африканской республики, заинтересованное в оздоровлении нации.

«Мы стараемся проводить подобные осмотры в каждой посещенной деревне. Эти мероприятия необходимы для удовлетворения потребностей населения в медицинской помощи», — заявил военный.

Главная задача подразделения GTIA-2 операции «Келетигуи» заключается в проведении разведки на территории региона, выявлении и уничтожении членов террористических формирований.

Ранее африканские аналитики заявляли, что усиление FAMa связано со сближением Москвы и Бамако, а смена политического вектора властей с западного на восточный вызвала недовольство среди чиновников Запада.

Распространившиеся в социальных сетях сообщения о прибытии в республику четырех российских специалистов, которых зарубежные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера», вызвали панику у элит Франции. Иностранные политики опасаются, что отечественные инструкторы окажутся гораздо эффективнее, чем участники военной операции «Бархан» и сотрудники многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСМА).