Петербургский «Зенит» арендовал у «Кайрата» казахстанского защитника Алипа

Санкт-Петербург, 16 февраля. «Зенит» объявил об аренде защитника казахстанского «Кайрата» Нуралы Алипа.

Пресс-служба «Зенита» сообщила в Twitter-аккаунте, что защитник Нуралы Алип перешел в петербургский клуб на правах аренды до конца сезона. Сине-бело-голубые получили право выкупа воспитанника «Кайрата». Алип находился в «Зените» на просмотре с первого зимнего сбора. В товарищеском матче с датским «Мидтьюлланном» защитник забил свой дебютный гол, который оказался победным.

Контракт Алипа с «Кайратом» рассчитан до конца 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего защитника в 1,7 миллиона евро.

Ранее бразильский новичок «Зенита» Юри Алберто пообещал, что сбреет бороду, если петербургский клуб станет победителем Лиги Европы. Соответствующее заявление легионер сине-бело-голубых сделал во время презентации.