Обвиняемая в хищении имущества семьи Баталова Дрожжина пережила четыре остановки сердца

Подозреваемый в мошеннических схемах юрист Михаил Цивин поделился новостями о самочувствии его супруги актрисы Натальи Дрожжиной. Напомним, около недели назад суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела о хищении имущества семьи актера Алексея Баталова. Главными подозреваемыми считают семейную пару Дрожжиной и Цивина.

Юрист в эфире программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым на канале «Россия-1» признался, что его супруга с июня 2020 года пережила четыре остановки сердца. Каждое новое судебное заседание негативно сказывается на ее самочувствии.

«Что Наталья Георгиевна? Четыре остановки сердца у нее было еще начиная с июня 2020 года. Наталья Георгиевна у нас пенсионер-инвалид. Вот и все», — сказал репортерам Михаил Цивин.

Агентство городских новостей Москва / Софья Сандурская

Родственники покойного актера в сентябре 2020 года обвинили актрису Дрожжину и ее супруга Михаила Цивина в мошенничестве. По их утверждениям, пара провела хитрые манипуляции, из-за которых вдова и дочь Баталова лишились квартир и денег. Тем временем юрист возмущен поведением близких артиста. По его словам, вдова Алексея Баталова Гитана Леонтенко «стала еще богаче» только благодаря его стараниям.

«Гитана Аркадьевна рассказывает сказки. Только бабушка стала еще богаче. Недвижимость, которую мы для них купили, подорожала на 30%», — сказал герой скандального телешоу в прямом эфире.

Российская актриса Мария Голубкина в августе отреагировала на публикацию в СМИ, в которой говорилось, что ее отцом якобы является артист Алексей Баталов. Об этом ранее сообщал ФАН.