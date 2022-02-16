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Президент Сербии вручил Джонни Деппу золотую медаль за заслуги перед республикой

Видео

Накануне голливудский актер прибыл в Белград на празднование Дня государственности. В торжественной обстановке президент Сербии Вучич вручил Деппу почетную награду — золотую медаль — за заслуги перед республикой.

Поднявшись на сцену за наградой, актер выступил с речью и подчеркнул, что сейчас находится на пороге новой жизни. Джонни Депп заявил, что был бы рад, если бы получил возможность начать ее в Белграде. Артист уже не раз принимал участие в культурных мероприятиях Сербии, кроме того, он выбрал эту страну для съемок своего фильма «Великий».

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