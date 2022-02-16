Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 февраля 19:04
19:03
Экономика
Проект реформы добровольных пенсионных накоплений представят в России в 2022 году
19:01
Олимпийские игры 2022
Губерниев прокомментировал отстранение украинской лыжницы от ОИ
19:00
Общество
Главные новости дня: 16 февраля
18:59
Общество
Запрет на проведение диспансеризации снимут в Петербурге с 21 февраля
18:58
Олимпийские игры 2022
Сборная России по хоккею сыграет против Швеции в полуфинале Олимпиады-2022
18:55
Политика
Байден рассказал, как подбросил мертвую собаку под дверь сторонницы республиканцев
18:54
Политика
Россия потребовала «настоящего диалога» после несерьезных заявлений Столтенберга
18:49
Олимпийские игры 2022
Олимпийская чемпионка Резцова прокомментировала выступление дочери на Играх
18:47
Происшествия
ФАН публикует видео с места пожара в жилом комплексе «Олимп» в Обнинске
18:47
Происшествия
Суд до 13 апреля арестовал петербуржца по делу об изнасиловании дочери-инвалида
Все новости

Одна из российских компаний впервые достигла нулевого выброса парниковых газов

Общество
Одна из российских компаний впервые достигла нулевого выброса парниковых газов
pixabay.com

Москва, 16 февраля. «БитРивер Рус» стала первой компанией в России с нулевым выбросом углекислого газа, указано в пресс-релизе организации.

Фирма является крупнейшим оператором дата-центров в СНГ по размещению оборудования для энергоемких и блокчейн-вычислений. Компания получила положительное заключение о верификации отчета о выбросах углекислого газа.

«У России есть значительные конкурентные преимущества: высокий уровень профессиональной подготовки ИТ-специалистов, зеленая цифровая электроэнергия (гидроэлектроэнергетика, попутный газ), благоприятные климатические условия работы в энергоизбыточных регионах», — сообщили представители «БитРивер Рус» изданию «Инвест-Форсайт».

Верификацию отчета за второе полугодие 2021 года проводила компания BSI в Великобритании. «БитРивер» твердо следует концепции социальной и корпоративной ответственности, применяя лучшие практики при реализации своей деятельности. Минимизация воздействия на окружающую среду дает России неоспоримое конкурентное преимущество.

РФ планирует выйти на углеродную нейтральность к 2060 году, сообщил президент Владимир Путин в конце января. За последнее время Россия предприняла ряд важных шагов по формированию низкоуглеродной экономики.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Одна из российских компаний впервые достигла нулевого выброса парниковых газов
россия выбросы парниковые газы
Комментировать