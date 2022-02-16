Одна из российских компаний впервые достигла нулевого выброса парниковых газов

Москва, 16 февраля. «БитРивер Рус» стала первой компанией в России с нулевым выбросом углекислого газа, указано в пресс-релизе организации.

Фирма является крупнейшим оператором дата-центров в СНГ по размещению оборудования для энергоемких и блокчейн-вычислений. Компания получила положительное заключение о верификации отчета о выбросах углекислого газа.

«У России есть значительные конкурентные преимущества: высокий уровень профессиональной подготовки ИТ-специалистов, зеленая цифровая электроэнергия (гидроэлектроэнергетика, попутный газ), благоприятные климатические условия работы в энергоизбыточных регионах», — сообщили представители «БитРивер Рус» изданию «Инвест-Форсайт».

Верификацию отчета за второе полугодие 2021 года проводила компания BSI в Великобритании. «БитРивер» твердо следует концепции социальной и корпоративной ответственности, применяя лучшие практики при реализации своей деятельности. Минимизация воздействия на окружающую среду дает России неоспоримое конкурентное преимущество.

РФ планирует выйти на углеродную нейтральность к 2060 году, сообщил президент Владимир Путин в конце января. За последнее время Россия предприняла ряд важных шагов по формированию низкоуглеродной экономики.