Путин: Россия и Бразилия поддерживают опирающуюся на международное право многополярность

Москва, 16 февраля. Россия и Бразилия поддерживают многополярность, которая опирается на международное право, заявил президент РФ Владимир Путин после разговора с бразильским коллегой Жаиром Болсонару.

По словам российского лидера, стороны привержены принципам многосторонности, а также методам политико-дипломатического урегулирования конфликтов.

«Наши страны выступают за формирование многополярного миропорядка с опорой на международное право при центральной, координирующей роли Организации Объединенных Наций», — сказал Путин.

Стоит отметить, что встреча Владимира Путина и президента Бразилии Болсонару в Москве началась с крепкого рукопожатия.