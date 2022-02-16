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Путин: Россия и Бразилия поддерживают опирающуюся на международное право многополярность

Политика
Путин: Россия и Бразилия поддерживают опирающуюся на международное право многополярность
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 16 февраля. Россия и Бразилия поддерживают многополярность, которая опирается на международное право, заявил президент РФ Владимир Путин после разговора с бразильским коллегой Жаиром Болсонару.

По словам российского лидера, стороны привержены принципам многосторонности, а также методам политико-дипломатического урегулирования конфликтов.

«Наши страны выступают за формирование многополярного миропорядка с опорой на международное право при центральной, координирующей роли Организации Объединенных Наций», — сказал Путин.

Стоит отметить, что встреча Владимира Путина и президента Бразилии Болсонару в Москве началась с крепкого рукопожатия.

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путин бразилия болсонару
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