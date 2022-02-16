Олимпийская чемпионка Вероника Степанова вернулась из Пекина в Москву

Москва, 16 февраля. Российская лыжница Вероника Степанова, взявшая золотую медаль на Олимпийских играх в Пекине, вернулась в Москву. Она пообщалась с журналистами в аэропорту и показала награду.

Представители СМИ встретили 21-летнюю спортсменку, которая прибыла в московский аэропорт. Степанова мило поговорила с журналистами, сияя от счастья. Она рассказала о победе на Играх в Пекине. Для нее это первая Олимпиада. Как отметила спортсменка, еще год назад она не думала, что окажется на Играх.

«Было полное опустошение эмоций, потому что мы так долго переживали и волновались на счет этого. И наконец-то все получилось», — рассказала лыжница об ощущениях после финиша в эстафете.

Вероника Степанова вместе Юлией Ступак, Натальей Непряевой, Татьяной Сориной заняла первое место в эстафете на Олимпийских играх в Пекине. Это одна из четырех золотых медалей сборной России, завоеванных на Играх в Пекине.